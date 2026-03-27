Lutto nella chirurgia pisana | è scomparso il professor Mario Marzilli

Lunedì 27 marzo 2026 si è spento il professore Mario Marzilli, noto specialista nel campo della chirurgia presso l'ospedale di Pisa. Aveva 78 anni. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dall'istituto di riferimento. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e personale sanitario che lo avevano conosciuto e collaborato con lui.

L'ultimo saluto si terrà sabato 28 marzo alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Lucia in Banditella a Livorno Questa mattina, 27 marzo 2026, è scomparso il professore Mario Marzilli, luminare della chirurgia pisana, all'età di 78 anni. A darne notizia è la stessa Università di Pisa. Cordoglio è espresso dall'Ateneo e dai colleghi della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica. L'ultimo saluto si terrà sabato 28 marzo alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Lucia in Banditella, ad Antignano, nella città di Livorno, dove viveva. Mario Marzilli era nato ad Arce, provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lutto nella chirurgia pisana: è scomparso il professor Mario Marzilli Articoli correlati Leggi anche: Lutto nella politica e nell'informazione pisana: è morto Giorgio Piccioni Ospedale di Terni, nuova nomina alla guida della chirurgia toracica: arriva il professor Jacopo VannucciNuova guida per la struttura semplice dipartimentale di chirurgia toracica dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.