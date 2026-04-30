Meano piange il giovane comandante | lutto per il vigile scomparso

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Meano, Martino Debiasi, è deceduto in un incidente avvenuto mentre era alla guida di un trattore. La notizia ha suscitato commozione tra i colleghi e la comunità locale. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, e al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha avuto vasta risonanza tra le forze di soccorso e i residenti della zona.

? Cosa sapere Il comandante dei Vigili del Fuoco di Meano Martino Debiasi muore in un incidente con trattore.. Il funerale del ventinovenne si terrà giovedì 30 aprile presso la chiesa di Santa Maria Assunta.. Il funerale di Martino Debiasi si terrà oggi, giovedì 30 aprile, alle ore 14:30 presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Meano, per dare l’ultimo saluto al comandante dei Vigili del Fuoco volontari scomparso a soli 29 anni. La comunità locale e l’intera provincia di Trento affrontano una giornata di profondo lutto. Il giovane leader dei soccorsi è venuto a mancare a seguito di un tragico incidente con un trattore, un evento che non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meano piange il giovane comandante: lutto per il vigile scomparso Notizie correlate Tragedia a Meano: muore il giovane comandante dei Vigili del Fuoco? Cosa sapere Martino Debiasi, comandante dei Vigili del Fuoco, muore a Meano il 27 aprile. Favara piange Gabriele: lutto e dolore per il giovane ucciso a PaviaLa morte violenta di Gabriele Vaccaro, avvenuta nella notte in un’area di parcheggio a Pavia, ha colpito duramente il tessuto sociale del quartiere... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A Meano l’addio a Martino Debiasi: ecco come sostenere la famiglia; Tragico incidente a Meano: Martino Debiasi muore travolto dal trattore. Il Trentino piange Martino Debiasi: Giovane, molto amato, di poche parole e grande intelligenzaTrento – L’intero Trentino si ferma, in un lunedì di primavera. La scomparsa di Martino Debiasi in un incidente agricolo, rappresenta un duro colpo al cuore per tutti. Ha perso la vita un ragazzo impe ... lavocedelnordest.eu Meano: muore schiacciato sotto il trattore Martino Debiasi, 29 anniL'incidente è avvenuto in località Camparta bassa. Il giovane era il comandante dei vigili del fuoco volontari: lascia moglie e figlio di 10 mesi ... rainews.it A Meano l'ultimo saluto a Martino Debiasi, avviata una raccolta fondi https://www.lavocedelnordest.eu/il-trentino-piange-martino-debiasi-giovane-molto-amato-di-poche-parole-e-grande-intelligenza/ I vigili del fuoco volontari di Meano hanno avviato una raccol - facebook.com facebook