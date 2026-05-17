Alfarano | il nuovo progetto ai Macelli colpirà lavoratori e studenti
Un nuovo progetto prenderà il via nell’area Macelli, coinvolgendo lavoratori e studenti. La gestione dello spazio cambierà nelle prossime settimane, con modifiche alle modalità di sosta e accesso. La transizione ha suscitato alcune preoccupazioni tra le persone che abitano e lavorano nella zona, poiché si temono ripercussioni sui servizi e le tariffe. Restano da chiarire chi sarà responsabile degli eventuali costi aggiuntivi e come verranno gestiti i cambiamenti nel breve termine.
? Punti chiave Chi pagherà le conseguenze della nuova gestione dell'area Macelli?. Come cambierà la sosta per studenti e lavoratori tra poche settimane?. Perché la giunta Pardini ha deciso di eliminare la gratuità?. Dove troveranno parcheggio i pendolari dopo la riqualificazione?.? In Breve Sindaco Pardini giustifica l'intervento citando la presenza di parcheggi privati per residenti.. Nuove norme colpiranno studenti dell'Agorà e dell'Imt e lavoratori del parcheggio Mazzini.. La sosta gratuita ai Macelli terminerà tra poche settimane per via del progetto.. Il provvedimento rischia di creare blocchi stradali nelle vie limitrofe durante le ore di punta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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