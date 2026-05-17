Alfarano | il nuovo progetto ai Macelli colpirà lavoratori e studenti

Un nuovo progetto prenderà il via nell’area Macelli, coinvolgendo lavoratori e studenti. La gestione dello spazio cambierà nelle prossime settimane, con modifiche alle modalità di sosta e accesso. La transizione ha suscitato alcune preoccupazioni tra le persone che abitano e lavorano nella zona, poiché si temono ripercussioni sui servizi e le tariffe. Restano da chiarire chi sarà responsabile degli eventuali costi aggiuntivi e come verranno gestiti i cambiamenti nel breve termine.

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