Alex Marquez-Acosta il VIDEO del pauroso incidente

Un incidente avvenuto durante una gara di MotoGP a Barcellona ha coinvolto due motociclisti. Durante il rettilineo, uno dei piloti ha avuto un problema al motore, che ha causato la sua caduta. Un altro motociclista, che arrivava in corsa, lo ha colpito. L'episodio è stato ripreso e analizzato da Sky Sport, che ha mostrato il momento in cui si sono verificati i contatti tra i due corridori. Non sono stati riportati dettagli sullo stato dei piloti dopo l'incidente.

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