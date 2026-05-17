Alex Marquez-Acosta il VIDEO del pauroso incidente

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente avvenuto durante una gara di MotoGP a Barcellona ha coinvolto due motociclisti. Durante il rettilineo, uno dei piloti ha avuto un problema al motore, che ha causato la sua caduta. Un altro motociclista, che arrivava in corsa, lo ha colpito. L'episodio è stato ripreso e analizzato da Sky Sport, che ha mostrato il momento in cui si sono verificati i contatti tra i due corridori. Non sono stati riportati dettagli sullo stato dei piloti dopo l'incidente.

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L'analisi di Sky Sport di uno degli incdenti più spaventosi della MotoGP moderna: a Barcellona Acosta ha un problema al motore nel rettilineo e Alex Marquez, che arrivava alle sue spalle, lo ha centrato. Il fratello di Marc ha riportato una "frattura marginale della vertebra C7, che verrà valutata ulteriormente la prossima settimana, e una frattura della clavicola destra che verrà stabilizzata con una placca. Il pilota sarà operato oggi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alex marquez acosta il video del pauroso incidente
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