Alessio Alberelli muore a 29 anni | vittima di un incidente sulla Migliara 58

Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada Migliara 58, nella provincia di Latina. Si tratta della quarta vittima di un sabato particolarmente violento sulle strade della zona. Le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e il recupero del corpo. La notizia ha suscitato sgomento tra la comunità locale, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

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