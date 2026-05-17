Alessio Alberelli muore a 29 anni | vittima di un incidente sulla Migliara 58
Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada Migliara 58, nella provincia di Latina. Si tratta della quarta vittima di un sabato particolarmente violento sulle strade della zona. Le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e il recupero del corpo. La notizia ha suscitato sgomento tra la comunità locale, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.
Alessio Alberelli, 29 anni, è la quarta vittima di un sabato tragico sulle strade della provincia di Latina. L'incidente si è verificato intorno alle 21 di ieri, 16 maggio, lungo la Migliara 58, nel territorio di Terracina.La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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