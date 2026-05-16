Incidente sulla Migliara 58 | muore un centauro Quarta vittima in un giorno
Nella serata di sabato 16 maggio si è verificato un incidente sulla strada Migliara 58, nei pressi di Borgo Hermada, nel territorio di Terracina. Un veicolo e una motocicletta sono entrati in collisione in un punto stradale che si trova lungo questa arteria. L’incidente ha causato la morte di uno dei centauri coinvolti, portando a quattro le vittime in un solo giorno. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.
Un terzo terribile incidente stradale è avvenuto ancora nella serata di sabato 16 maggio. Sulla Migliara 58, all'altezza di Borgo Hermada, nel comune di Terracina, si sono scontrate un'auto e una moto.La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale, ma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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