Incidente sulla Migliara 58 | muore un centauro Quarta vittima in un giorno

Nella serata di sabato 16 maggio si è verificato un incidente sulla strada Migliara 58, nei pressi di Borgo Hermada, nel territorio di Terracina. Un veicolo e una motocicletta sono entrati in collisione in un punto stradale che si trova lungo questa arteria. L’incidente ha causato la morte di uno dei centauri coinvolti, portando a quattro le vittime in un solo giorno. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

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