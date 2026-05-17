Due uomini hanno perso la vita in un incidente avvenuto all’alba di sabato 16 maggio lungo la Via Pontina, nel territorio di Latina. I nomi delle vittime sono Simone Lauretti e Alessandro Buglione. Secondo le prime ricostruzioni, i due si trovavano a bordo di un veicolo che è uscito di strada, provocando un impatto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Si chiamavano Simone Lauretti e Alessandro Buglione i due uomini morti nel drammatico incidente avvenuto all’alba di sabato 16 maggio lungo la Via Pontina, nel territorio di Latina. Lo schianto si è verificato intorno alle 6 del mattino, all’altezza del chilometro 71, nei pressi del cavalcavia di via Picasso. Coinvolti nello scontro un furgone frigorifero e un’automobile. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Per due delle persone coinvolte, però, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori le hanno estratte senza vita dalle lamiere dei mezzi incidentati. Chi erano le vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alessandro e Simone muoiono mentre vanno al lavoro: schianto orripilante

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