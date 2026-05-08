Schianto mostruoso | 26enne vola contro un muro morte orripilante

Un incidente stradale si è verificato nel quartiere Boccaleone, a Bergamo, nel tardo pomeriggio. Un giovane di 26 anni, residente a Martinengo, ha perso il controllo della moto all’altezza di un incrocio e ha sbattuto contro un muro. L’impatto è stato violento e fatale, lasciando il ragazzo senza vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

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Ha perso il controllo della moto all’altezza di un incrocio e lo schianto è stato fatale. Un ragazzo di 26 anni, residente a Martinengo, è morto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nel quartiere Boccaleone, a Bergamo. Il giovane era in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro un muro in via Gabriele Rosa. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I primi soccorsi sono stati prestati da un farmacista e da alcuni passanti presenti nella zona, mentre poco dopo sono arrivati anche i sanitari di Areu con ambulanza e automedica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto mostruoso: 26enne vola contro un muro, morte orripilante Notizie correlate Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro a Bergamo: morto un 26enneUn ragazzo di 26 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria moto ed essersi schiantato contro un muro nel quartiere di Boccaleone a... Leggi anche: Boccaleone, perde il controllo della moto e finisce contro un muro: muore 26enne di Martinengo