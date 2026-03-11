Da Francesca Albanese a Donald Trump | otto nomi che celebrano il funerale dell' Onu

In un articolo si elencano otto figure pubbliche, tra cui Francesca Albanese e Donald Trump, coinvolte in eventi che vengono descritti come segnali di un declino dell’ONU. Si osserva come i recenti sviluppi abbiano provocato un mutamento negli equilibri globali e nel ruolo delle istituzioni internazionali nate dopo la Seconda guerra mondiale. La narrazione si concentra sui protagonisti e sui loro comportamenti senza analisi o giudizi.

I giorni dell’ira e della prepotenza che stiamo vivendo segnano la fine degli equilibri internazionali usciti dalla Seconda guerra mondiale, di quello che identifichiamo con il “diritto internazionale” e di conseguenza evidenziano il de profundis probabilmente definitivo dell’organizzazione che. 🔗 Leggi su Today.it

La famiglia di Francesca Albanese fa causa a Donald Trump per le sanzioni UsaLa famiglia di Francesca Albanese ha avviato un’azione legale contro il presidente Donald Trump e alcuni alti funzionari della sua amministrazione.

Francesca Albanese, Onu: "Non condividiamo gran parte di ciò che dice"Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese per la sua “posizione insostenibile su Israele“.

Scontro tra Francesca Albanese e il sindaco di Modena: Non le avrei dato il premio. Lei: Lo restituiscoMassimo Mezzetti in un consiglio comunale ha criticato la relatrice Onu dopo che aveva rimproverato il primo cittadino di Reggio Emilia per le sue parole sulla liberazione degli ostaggi israeliani ... today.it

Francesca Albanese, scontro con il sindaco di Modena. Lei: Restituirò l’omaggio della città. Lui: Il suo ego prevale sul restoBotta e risposta al veleno tra Massimo Mezzetti e la relatrice speciale Onu, il primo cittadino aveva preso le distanze dalle parole utilizzate da Albanese nei confronti del sindaco di Reggio Emilia. msn.com

Le dichiarazioni di Francesca Albanese, risalenti allo scorso anno, tornano oggi più attuali che mai. Nel luglio 2025 denunciava una “fase di quasi completa impunità dei governi” e l’erosione del diritto internazionale, anticipando le violazioni odierne da parte - facebook.com facebook

Il governo Trump ha sanzionato 11 funzionari della Corte Penale Internazionale, tra cui la giudice Carranza e la relatrice ONU Francesca Albanese. L’Europa potrebbe attivare il regolamento di blocco per proteggere cittadini e imprese, ma non lo fa. #PresaDir x.com