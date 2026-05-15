Spesa smart | 6 catene testano ALDO l’IA per l’ortofrutta nel 2026

A partire dal 2026, sei catene di supermercati italiane introdurranno un nuovo sistema di intelligenza artificiale dedicato all’ortofrutta. L’obiettivo è offrire ai clienti un assistente digitale che li supporti nella scelta della frutta e della verdura, migliorando l’esperienza di acquisto. Il progetto riguarda principalmente l’utilizzo di un sistema di conversazione automatizzata, in grado di rispondere alle domande dei consumatori e guidarli tra le varie opzioni disponibili. La sperimentazione coinvolgerà diversi punti vendita di queste catene, con un focus sulla spesa più intelligente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambierà la tua scelta della frutta grazie al nuovo assistente?. Quali catene italiane testeranno questo sistema di conversazione digitale?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale la riduzione dello spreco alimentare?. Perché i supermercati stanno sostituendo il fruttivendolo con un totem?.? In Breve Sperimentazione con chatbot QR, totem fisico o chatbot integrato per i primi 60 giorni.. Risultati economici finali presentati il 12 gennaio 2027 al Fuorisalone dell'Ortofrutta.. Confronto tra punti vendita tecnologici e negozi gemelli privi di innovazioni digitali.. Modello ispirato a startup Sensei in Portogallo e sistemi Caper negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spesa smart: 6 catene testano ALDO, l’IA per l’ortofrutta nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Supermercati aperti 25 aprile 2026, orari e catene per fare la spesa in tutta ItaliaSabato 25 aprile 2026 si celebra la Festa della Liberazione, ricorrenza nazionale che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista in Italia. Spesa ortofrutta a 43 miliardi: l’esplosione di avocado e mirtilli? Cosa sapere Spesa ortofrutta in Italia a 43 miliardi con crescita del 47% per l'avocado.