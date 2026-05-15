L’intelligenza artificiale entra nell’ortofrutta
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale si sta diffondendo nel settore ortofrutticolo, con applicazioni che includono la previsione di rotture di stock, l’analisi dei flussi di merce in corsia, l’ottimizzazione dei prezzi e la riduzione delle operazioni di cassa. Queste tecnologie vengono implementate per rendere più efficiente la gestione delle scorte e migliorare l’esperienza dei clienti. Le aziende del settore hanno iniziato a integrare strumenti digitali avanzati per automatizzare alcuni processi e adattarsi alle nuove esigenze di mercato.
L’intelligenza artificiale ha già imparato a prevedere rotture di stock, leggere i flussi in corsia, ottimizzare i prezzi e perfino eliminare il passaggio in cassa. Ora prova a fare qualcosa di diverso: parlare con chi compra una zucchina, una pesca o un cavolfiore. Succede in Italia, dove Spettacoli alla Frutta ha lanciato ALDO, acronimo di Artificial Ludic Digital Operator, un assistente virtuale progettato per il reparto ortofrutta. Il progetto coinvolge sei insegne della grande distribuzione – Coop, Carrefour, Conad Pac 2000A, Alì, Sole365 e SiconTe-CediMarche – con una fase sperimentale che accompagnerà tutto il 2026. ALDO si presenta... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Dallo scaffale al magazzino: il caso delle pere IGP
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