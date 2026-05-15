L’intelligenza artificiale entra nell’ortofrutta

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale si sta diffondendo nel settore ortofrutticolo, con applicazioni che includono la previsione di rotture di stock, l’analisi dei flussi di merce in corsia, l’ottimizzazione dei prezzi e la riduzione delle operazioni di cassa. Queste tecnologie vengono implementate per rendere più efficiente la gestione delle scorte e migliorare l’esperienza dei clienti. Le aziende del settore hanno iniziato a integrare strumenti digitali avanzati per automatizzare alcuni processi e adattarsi alle nuove esigenze di mercato.

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