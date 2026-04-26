Alcol ai minori chiuso un altro locale della movida | scatta la sospensione per una settimana

Un locale della movida agrigentina è stato chiuso per una settimana a causa della somministrazione di alcol a minori. Si tratta del secondo intervento della Questura nella zona, dopo un primo provvedimento contro un locale nei pressi di via Atenea. La sospensione temporanea delle attività è stata disposta in seguito a controlli che hanno riscontrato irregolarità nella vendita di alcol a minorenni.

Un altro locale della movida agrigentina è stato chiuso per somministrazione di alcol a minorenni. Dopo un primo provvedimento adottato nei confronti di un locale nei dintorni della via Atenea, la Questura è tornata a intervenire con una nuova sospensione temporanea dell’attività, questa volta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Alcol venduto ai minori, scatta la sospensione: bar chiuso per una settimanaSomministrava bevande alcoliche a minorenni nonostante fosse già stato sanzionato per la stessa violazione. Terni, controlli nei locali della movida. Alcol ai minori, violazioni igeniche e risse: chiuso un esercizio pubblico in centroI controlli straordinari hanno evidenziato gravi irregolarità e situazioni di rischio per gli avventori. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alcol ai minori, chiuso un altro locale della movida: scatta la sospensione per una settimana; Superalcolici ai minorenni nel minimarket dei Castelli: ragazzina finisce in ospedale, scatta la chiusura; Alcol ai minori, nuova stretta della Questura: chiuso un altro locale della movida agrigentina; Genzano, alcol ai minori e irregolarità: chiuso minimarket per 10 giorni. Alcol ai minori, chiuso un altro locale della movida: scatta la sospensione per una settimanaDopo un primo provvedimento, la Questura interviene ancora nel centro cittadino: vendita di bevande alcoliche a ragazzini e recidiva alla base della decisione ... agrigentonotizie.it Alcol ai minori, nuova stretta della Questura: chiuso un altro locale della movida agrigentinaProsegue la linea dura contro la somministrazione di alcolici ai minorenni ad Agrigento. A pochi giorni da un primo intervento, un altro esercizio della movida è stato costretto a sospendere l’attivit ... scrivolibero.it Parco degli Acquedotti a Roma, il rave in pieno giorno: migliaia di giovani tra alcol e musica techno. Il party organizzato nelle chat - facebook.com facebook Adelfia, rave party da «sballo» con minori che si portano l'alcol da casa: arrivano le forze dell’ordine e mandano tutti a casa x.com