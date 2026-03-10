Violenza e alcol ai minori il Questore dispone la chiusura per 15 giorni di un locale a Frosinone

Il Questore di Frosinone ha disposto la chiusura per 15 giorni di un locale nel centro della città. La decisione è stata presa a seguito di verifiche sulle irregolarità riscontrate e sui comportamenti dei clienti, in particolare riguardo a episodi di violenza e consumo di alcol da parte di minorenni. L’intervento mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

La medesima condotta illecita legata all'irregolarità nella somministrazione era già stata rilevata e sanzionata dalle forze dell'ordine nel 2022 Tolleranza zero verso le irregolarità e i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza pubblica nei locali della movida. La Polizia ha eseguito un provvedimento di chiusura temporanea nei confronti di un esercizio commerciale del capoluogo ciociaro, imponendo lo stop alle attività per due settimane. La severa misura è stata emessa direttamente dal Questore della Provincia di Frosinone, il Dott. Stanislao Caruso. Il decreto di sospensione è arrivato a coronamento di un'accurata e...

