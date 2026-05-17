Albinea capitale della poesia Ecco i vincitori del concorso

Albinea si è aggiudicata il titolo di capitale della poesia in occasione della premiazione del concorso, giunto alla sua decima edizione. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie, tra cui giovani autori e poeti affermati. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni, confermando la continuità di un appuntamento culturale che si svolge con regolarità da dieci anni. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione.

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