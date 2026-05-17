Albinea capitale della poesia Ecco i vincitori del concorso
Albinea si è aggiudicata il titolo di capitale della poesia in occasione della premiazione del concorso, giunto alla sua decima edizione. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie, tra cui giovani autori e poeti affermati. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni, confermando la continuità di un appuntamento culturale che si svolge con regolarità da dieci anni. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione.
Dieci edizioni sono un traguardo ragguardevole e la prova che la poesia continua a resistere al tempo. Lo dimostra il Concorso ’Amos Bonacini’, promosso dal Centro Sociale Circolo Albinetano. La premiazione si è svolta ieri nella sala civica del Comune di Albinea. La sindaca Roberta Ibattici ha ricordato, oltre Bonacini, l’amico, poeta e scrittore Savino Rabotti, autore del vocabolario dialettale della Valle del Tassobbio e le vittorie dell’autore al concorso. A Ibattici s’è unito Davide Del Rio, autore della raccolta dei modi di dire di cui Rabotti è stato ben più di un collaboratore, Giuliano Barozzi (presidente circolo albinetano) e Avio Bolondi, deus ex machina del concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
'Il Carnevale in un quadro' a Gambettola: ecco i vincitori della terza edizione del concorso di pitturaSabato 25 aprile 2026, nella cornice della “Fabbrica” di Gambettola, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso...
Si Vince Tutto: ecco i numeri e i nuovi vincitori del concorso?? Cosa sapere Estrazione Si Vince Tutto a Roma mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 20:00.