?? Cosa sapere Estrazione Si Vince Tutto a Roma mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 20:00. Il montepremi viene distribuito integralmente tra i vincitori delle cinque categorie di premio. I numeri del concorso speciale Si Vince Tutto sono stati estratti a Roma mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 20:00, definendo i nuovi vincitori della sfida legata al Superenalotto. Il meccanismo di distribuzione del montepremi ha già dato i suoi esiti nelle ore serali di ieri, confermando la natura peculiare di quest .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Si Vince Tutto: ecco i numeri e i nuovi vincitori del concorso

SIVinceTutto Superenalotto - estrazione del 4 febbraio 2026 -

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