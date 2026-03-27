A Teverola si sono verificati disagi nell’erogazione dell’acqua a causa di un albero caduto in seguito alle forti raffiche di vento di ieri, 26 marzo. L’albero ha danneggiato la rete idrica, provocando interruzioni nell’erogazione dell’acqua e lasciando alcune zone del paese senza fornitura. La situazione ha causato disagi ai residenti, costretti a ricorrere a forniture di emergenza.

Tecnici al lavoro per le riparazioni e anche per eseguire un monitoraggio sull'intera rete al fine di scoprire le cause degli abbassamenti di pressione idrica registrati negli ultimi giorni Grossi disagi a Teverola per quel che riguarda l'approvvigionamento idrico e la causa è dovuta anche nel maltempo di ieri (26 marzo). L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro Caserta hanno informato la cittadinanza che ci sono carenze nella fornitura di acqua in alcune zone della città anche a seguito dei danni alla rete idrica causato dalla caduta di un albero ad alto fusto in via Salvo D'Acquisto a causa del vento forte. “I tecnici - fanno sapere dal Comune - sono al lavoro, al fine di rimuovere ogni potenziale situazione di percolo, per il ripristino del servizio in tempi brevi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Grosso albero cade per il vento e danneggia la rete idrica: rubinetti a secco

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