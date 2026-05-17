Ala Caprione Trails | lanciata la nuova mappa

È stata presentata una nuova mappa dei percorsi dell'Ala Caprione Trails, un progetto dedicato alla scoperta del territorio locale. L'iniziativa mira a offrire ai visitatori un modo per esplorare l’area in modo consapevole, con attenzione alla sostenibilità. La mappa evidenzia itinerari che integrano elementi ambientali e culturali, puntando a favorire un’esperienza di escursionismo che unisce natura, storia e benessere. La presentazione si inserisce in un contesto di promozione di un turismo di qualità e rispettoso dell’ambiente.

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Scoprire il territorio con consapevolezza, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità che unisce ambiente, cultura e benessere. È questo l’obiettivo della nuova mappa escursionistica Ala Caprione Trails 2026, promossa dalla Fondazione Pro Monte Caprione Ets con il contributo dei Comuni di Lerici, Arcola e Ameglia, in collaborazione con il Cai della Spezia e di Sarzana. La nuova edizione rappresenta un importante passo avanti nella promozione e nella fruizione sostenibile dell’area del Caprione, grazie a una rete di percorsi aggiornata, sempre più accessibile anche alle persone con disabilità. "Il Monte Caprione – dice il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti – costituisce un patrimonio naturalistico e storico straordinario per tutto il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ala Caprione Trails: lanciata la nuova mappa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento AEW: Lanciata MyAEW, la nuova piattaforma streaming anche per i fan italianiLa AEW ha annunciato la nascita di MyAEW, una nuova piattaforma di streaming realizzata in collaborazione con Kiswe, pensata per offrire ai fan al di... La biblioteca comunale si allarga. Nuova ala, inaugurazione ad aprileProsegue il percorso di riqualificazione della ex Gimasa, sede del Centro culturale Boncompagno da Signa.