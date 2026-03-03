La biblioteca comunale si espande con l’apertura di una nuova ala prevista per aprile, segnando un passo importante nel progetto di riqualificazione della ex Gimasa, che ospita il Centro culturale Boncompagno da Signa. La struttura, che ha subito lavori di ristrutturazione, sarà accessibile al pubblico con nuovi spazi dedicati alle attività culturali e di studio. La rinnovata sede sarà pronta per la sua inaugurazione.

Prosegue il percorso di riqualificazione della ex Gimasa, sede del Centro culturale Boncompagno da Signa. In questi giorni si è svolto un nuovo sopralluogo del sindaco Giampiero Fossi nei locali un tempo occupati dal Museo Civico della Paglia e che si stanno trasformando in una nuova ala della biblioteca comunale. Qui è in corso l’installazione di librerie, tavoli e dotazioni interne che completeranno l’allestimento dei nuovi ambienti, riammodernati e resi funzionali per il nuovo scopo. Dopo gli interventi di imbiancatura, ridefinizione degli spazi e realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico, il cantiere entra ora nella fase conclusiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La biblioteca comunale si allarga. Nuova ala, inaugurazione ad aprile

