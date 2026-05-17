Al via ‘Sambe Pgs on walk' | c' è la camminata ludico-motoria per sostenere l’oratorio

Sabato 23 alle 16 si svolgerà ‘Sambe Pgs on walk - 4 passi con don Bosco’, una camminata ludico-motoria ad andatura libera. L'evento mira a sostenere l’attività dell’oratorio e coinvolgerà i partecipanti in un percorso all'aperto. La manifestazione è aperta a tutte le età e non richiede iscrizione, offrendo un'occasione per muoversi e condividere un momento di aggregazione. La camminata si svolgerà lungo un itinerario che attraversa diverse zone della città.

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