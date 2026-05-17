Al via ‘Sambe Pgs on walk' | c' è la camminata ludico-motoria per sostenere l’oratorio
Sabato 23 alle 16 si svolgerà ‘Sambe Pgs on walk - 4 passi con don Bosco’, una camminata ludico-motoria ad andatura libera. L'evento mira a sostenere l’attività dell’oratorio e coinvolgerà i partecipanti in un percorso all'aperto. La manifestazione è aperta a tutte le età e non richiede iscrizione, offrendo un'occasione per muoversi e condividere un momento di aggregazione. La camminata si svolgerà lungo un itinerario che attraversa diverse zone della città.
‘Sambe Pgs on walk - 4 passi con don Bosco’ è il titolo della camminata ludico-motoria ad andatura libera che si terrà sabato 23 alle 16.30. Ritrovo alle 15.30 (le 15 per chi deve iscriversi) nel cortile interno dell’oratorio della parrocchia di San Benedetto (piazzale San Benedetto 17). La. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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