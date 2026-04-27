14ª Camminata ludico motoria tra Scorzè e Zero Branco
Il 1° maggio si terrà la quattordicesima edizione della camminata ludico-motoria che collega i comuni di Scorzè e Zero Branco. L’evento è aperto a tutte le persone interessate e si svolge lungo piste ciclabili e strade comunali. La manifestazione, organizzata ogni anno in questa data, offre l’opportunità di trascorrere una mattinata all’aperto. La partecipazione è libera e senza limiti di età.
Il 1° maggio torna la tradizionale camminata che unisce i comuni di Scorzè e Zero Branco: un appuntamento aperto a tutti, giunto alla sua quattordicesima edizione, pensato per trascorrere una mattinata all'aria aperta tra piste ciclabili e strade comunali.La partecipazione è libera e gratuita: si.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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