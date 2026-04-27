14ª Camminata ludico motoria tra Scorzè e Zero Branco

Il 1° maggio si terrà la quattordicesima edizione della camminata ludico-motoria che collega i comuni di Scorzè e Zero Branco. L’evento è aperto a tutte le persone interessate e si svolge lungo piste ciclabili e strade comunali. La manifestazione, organizzata ogni anno in questa data, offre l’opportunità di trascorrere una mattinata all’aperto. La partecipazione è libera e senza limiti di età.