Al via ’Nova’ spazio aperto per costruire il programma di Governo
Oggi a Siena si svolge l’evento ‘Nova - Parola all’Italia’, uno spazio di confronto aperto al pubblico per discutere e costruire il programma di Governo. L’iniziativa si tiene a Villa Ermellina, in via Custoza 2, e prevede la partecipazione di oltre cento iscritti. La giornata ha inizio alle 9,30 e si concentra sulla raccolta di idee e proposte da parte dei partecipanti, in un’ottica di confronto democratico.
Oltre un centinaio di iscritti per ’Nova - Parola all’Italia’, spazioo di confronto democratico, che si terrà oggi dalle 9,30 a Villa Ermellina, in via Custoza, 2 a Siena. "Si tratta di un’iniziativa – spiega Alessandro Fanetti (foto), coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle – in cui non si assiste, ma si costruisce. Niente palchi, niente colori o simboli politici. Solo persone che si confronteranno su idee e proposte concrete, per rispondere a una domanda semplice, ma decisiva: cosa dovrebbe fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare davvero la vita delle persone?". Gli iscritti all’evento sono già 102 e stamattina sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Casale di nuova costruzione con giardino, terreno e vista panoramica (Pg)
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