Al via ’Nova’ spazio aperto per costruire il programma di Governo

Oggi a Siena si svolge l’evento ‘Nova - Parola all’Italia’, uno spazio di confronto aperto al pubblico per discutere e costruire il programma di Governo. L’iniziativa si tiene a Villa Ermellina, in via Custoza 2, e prevede la partecipazione di oltre cento iscritti. La giornata ha inizio alle 9,30 e si concentra sulla raccolta di idee e proposte da parte dei partecipanti, in un’ottica di confronto democratico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oltre un centinaio di iscritti per ’Nova - Parola all’Italia’, spazioo di confronto democratico, che si terrà oggi dalle 9,30 a Villa Ermellina, in via Custoza, 2 a Siena. "Si tratta di un’iniziativa – spiega Alessandro Fanetti (foto), coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle – in cui non si assiste, ma si costruisce. Niente palchi, niente colori o simboli politici. Solo persone che si confronteranno su idee e proposte concrete, per rispondere a una domanda semplice, ma decisiva: cosa dovrebbe fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare davvero la vita delle persone?". Gli iscritti all’evento sono già 102 e stamattina sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via ’Nova’, spazio aperto per costruire il programma di Governo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Casale di nuova costruzione con giardino, terreno e vista panoramica (Pg) Sullo stesso argomento M5S: «Al via Nova 2026: costruiamo il programma di governo insieme ai cittadini»«Il Movimento 5 Stelle, su impulso del presidente Giuseppe Conte, inaugura oggi una fase politica senza precedenti: non caliamo un programma... Ercolano, il M5S lancia “NOVA”: confronto aperto al MAV per il programma 2027Ercolano, il M5S porta al MAV “NOVA”: incontro pubblico verso il programma 2027 La provincia di Napoli si prepara a vivere una giornata di... Al via ’Nova’, spazio aperto per costruire il programma di GovernoOltre un centinaio di iscritti per ’Nova - Parola all’Italia’, spazioo di confronto democratico, che si terrà oggi ... lanazione.it