Ercolano il M5S lancia NOVA | confronto aperto al MAV per il programma 2027

A Ercolano, il Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico al MAV per presentare il progetto “NOVA” e discutere del programma per il 2027. L'evento mira a coinvolgere i cittadini e raccogliere idee direttamente dalla comunità locale. La giornata si inserisce in un calendario di incontri destinati a favorire un confronto diretto tra rappresentanti politici e residenti, in vista delle future decisioni amministrative.

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Ercolano, il M5S porta al MAV “NOVA”: incontro pubblico verso il programma 2027. La provincia di Napoli si prepara a vivere una giornata di partecipazione concreta e di confronto reale. Domenica 17 maggio, dalle ore 10:30, il MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano ospiterà NOVA – Parola all’Italia: il percorso promosso dal MoVimento 5 Stelle su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte. Non un semplice incontro, ma uno spazio aperto di dialogo e ascolto, privo di una connotazione partitica o di appartenenza politica, con l’obiettivo di favorire un confronto ampio ed inclusivo sui temi di maggiore interesse per i cittadini: una responsabilità condivisa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ercolano, il M5S lancia “NOVA”: confronto aperto al MAV per il programma 2027 Notizie correlate M5S: «Al via Nova 2026: costruiamo il programma di governo insieme ai cittadini»«Il Movimento 5 Stelle, su impulso del presidente Giuseppe Conte, inaugura oggi una fase politica senza precedenti: non caliamo un programma... Il Movimento 5 Stelle pensa al programma per le politiche e lancia il progetto "NOVA - Parola all’Italia”Su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, il MoVimento 5 Stelle lancia una nuova sfida a se stesso e alla società civile con il più grande e... Contenuti e approfondimenti Ercolano, Luciano Schifone lancia la sfida: «La città cambi passo»Spazzare via il centrosinistra dopo trent’anni. Cancellare una classe politica «vecchia che si traveste da nuovo». È questo il messaggio lanciato da Luciano ... ilmattino.it Campo largo a Ercolano, Garzia 'il potere deve liberare energie, non occupare spazi'Il welfare, il rilancio della vocazione turistica e culturale di una città sempre più inclusiva: sono i punti cardine del programma di Antonietta Garzia, avvocata, candidata sindaca a Ercolano, sosten ... ansa.it