Scaletta concerto Achille Lauro 2026 | tutte le canzoni e i titoli del tour nei palasport

Il debutto del tour nei palasport ha finalmente svelato la scaletta ufficiale del concerto di Achille Lauro. Il nuovo spettacolo live dell’artista romano alterna i brani più recenti ai successi che hanno segnato le diverse fasi della sua carriera, creando uno show che attraversa i momenti più iconici della sua discografia. Il tour 2026 di Achille Lauro (con tutte le date sold out) rappresenta un vero viaggio musicale tra le trasformazioni artistiche del cantante. Durante il concerto trovano spazio i pezzi della fase più rock, le canzoni più pop degli ultimi anni e anche un’anticipazione speciale: l’inedito “In viaggio verso il Paradiso”, presentato dal vivo ad Eboli prima dell’uscita ufficiale prevista per il 20 marzo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Achille Lauro non presenta Fedez e salta la scaletta, le ipotesiIeri sera, nel corso della seconda puntata di Sanremo 2026, Achille Lauro non ha presentato Fedez, facendo saltare la scaletta.

Sanremo 2026, perché Achille Lauro non ha presentato Fedez e Masini secondo scalettaIl Festival di Sanremo 2026 non smette di far parlare di sé, e non solo per le canzoni in gara.

Sanremo 2026 | Achille lauro perdutamente | emozionante dedica a i ragazzi del Crans-Montana

Achille Lauro in concerto, la possibile scaletta del tour nei palazzettiDopo il doppio sold out al Circo Massimo dell'estate 2025, Achille Lauro ( FOTO) porta il suo show nelle arene al coperto di tutta Italia con il Palazzetti Live 2026, in partenza il 4 marzo da Eboli e ... tg24.sky.it

