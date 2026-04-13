Durante il primo weekend di Coachella 2026, sono state avvistate molte celebrity, tra cui alcune delle Kardashian quasi al completo. Sul palco e tra il pubblico, si sono viste coppie e personalità di spicco, mentre il gossip si concentra su un presunto flirt tra Kendall Jenner e un’altra star. L’evento ha attirato attenzione per le presenze di figure note e per le voci che circolano sul loro rapporto.

Tra gli avvistamenti, non sono mancate popstar che hanno deciso di godersi lo spettacolo dei colleghi lontano dai riflettori. Tra questi, sono stati paparazzati: Joe Jonas, che per la verità ha raggiunto Teddy Swims per un brano sul palco; Chappell Roan, quasi irriconoscibile off duty; la figlia di Kanye West e Kim Kardashian, North West. Ovviamente, Katy Perry è stata protagonista, non solo per la sua reazione emozionata durante il live di Justin Bieber, ma soprattutto perché in compagnia del compagno, il politico canadese Justin Trudeau. I due hanno conquistato i fan indossando outfit combinati e semplici, godendosi la musica abbracciati sotto palco e dividendo una porzione di patatine fritte tra un act e l'altro.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Coachella 2026, il vero show è sotto al palco: tutte le star (e le coppie) del primo weekend

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