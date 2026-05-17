Una canzone dal titolo "Al tuo fianco" per sostenere la Squadra Antincendio Volontari Ascianese (Sava), dopo il grande incendio che ha colpito il Monte Faeta e il territorio di Asciano. L’iniziativa nasce da Gianluca Lucchese, residente di Asciano, mentre voce e chitarra sono di Alberto Nelli, autore conosciuto per il suo "Pisa grande amore". Non si fermano le iniziative di solidarietà dopo l’incendio del Monte Faeta che ha bruciato oltre 700 ettari di cui 400 nelle valli di Asciano. Dopo la raccolta fondi avviata per aiutare il vigile del fuoco la cui casa è stata colpita dalle fiamme, arriva anche una canzone inedita e pensata proprio per creare solidarietà e attirare su di sé una nuova raccolta fondi per l’antincendio boschivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Al tuo fianco" sostiene l’antincendio di Asciano. Parole e note per aiutare la task force della Sava

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