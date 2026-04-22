Una recente indagine del Cetu rivela che l’83% degli studenti universitari italiani utilizza quotidianamente l’intelligenza artificiale. La task force di docenti ha presentato delle linee guida volte a sostenere sia i giovani che gli insegnanti nell’uso di queste tecnologie. La diffusione dell’IA tra i giovani si conferma come una presenza costante nella vita accademica, portando a riflettere sulle modalità di integrazione in ambito educativo.

Secondo un rapporto Cetu (Centro tesi universitario), l’83% degli universitari italiani dichiara di usare ogni giorno l’IA. Per questo l’ Università di Bologna è stata tra le prime, in Italia, ad approvare, nel novembre del 2024, una policy di riferimento. La professoressa Rebecca Montanari, prorettrice per la trasformazione digitale, e il professor Nicola De Luigi, prorettore per la didattica, hanno coordinato la strategia dell’ateneo. Come nascono le linee guida e quale ruolo ha il gruppo di lavoro sull’AI? "Nel novembre del 2024 abbiamo approvato la policy sull’uso dell’IA generativa per fornire un quadro di riferimento su ciò che l’ateneo ritiene un impiego responsabile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La task force dei prof: "Policy per aiutare i ragazzi e noi stessi"

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