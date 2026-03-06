Il Cremlino ha inviato una task force di spie per sostenere il governo ungherese di Orbán in vista delle elezioni del 2026. La presenza di agenti segreti è stata rilevata nelle ultime settimane, mentre le autorità ungheresi non hanno ancora commentato ufficialmente. La notizia viene riferita da fonti vicine ai servizi di intelligence e riguarda un possibile intervento nelle prossime consultazioni elettorali.

La macchina di influenza politica del Cremlino potrebbe essere già al lavoro sulle elezioni ungheresi del 2026. Secondo quanto riportato da Vsquare, citando diverse fonti di sicurezza europee, Mosca avrebbe incaricato una squadra di esperti di ingerenze politiche nel voto previsto ad aprile con un obiettivo chiaro: mantenere al potere il premier ungherese Viktor Orbán. A coordinare l’operazione sarebbe Sergei Kiriyenko, primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa e uno dei principali architetti dell’infrastruttura di influenza politica del Cremlino. Ex numero uno di Rosatom e responsabile della politica interna russa dal 2016, negli ultimi anni Kiriyenko avrebbe esteso il proprio raggio d’azione anche alle elezioni all’estero, considerate a Mosca una naturale estensione della gestione politica interna del sistema putiniano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Putin ha inviato una task force di spie per aiutare Orbán

Iran, Confindustria: chiediamo al governo una task force di emergenzaCon l’attacco all’Iran, “prevediamo di nuovo una elevata volatilità dei prezzi dell’energia fino a quando le tensioni non saranno rientrate”.

Avvistamenti di lupi in Abruzzo: il Wwf chiede una task-force regionaleSi moltiplicano in Abruzzo le segnalazioni di lupi, anche in zone collinari e di pianura dove la specie è tornata solo di recente.

Aggiornamenti e notizie su Putin ha inviato una task force di spie....

Temi più discussi: Ungheria al voto | Putin ha inviato una task force di spie per aiutare Orbán; L’eclissi degli alleati: dopo Assad e Maduro, Putin perde anche Khamenei; Trump 'elimina' gli amici di Putin, dopo Maduro ecco Khamenei; Morte di Khamenei, la Russia perde un altro alleato chiave: dopo Bashar al-Assad e Maduro.

Ecco perché la morte di Khamenei rischia di lasciare Putin più isolatoPutin perde alleati chiave come Assad, Maduro e Khamenei nell’ultimo anno e mezzo, mentre prosegue una dificile guerra in Ucraina ... ilsole24ore.com

Putin definisce l'uccisione di Khamenei una Cinica violazione di tutte le norme della morale umanaIl presidente russo Vladimir Putin ha definito l’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei una cinica violazione di tutte le norme della morale umana, condannando con toni duri il raid su ... globalist.it

#Zelensky : attendiamo gli Usa per riprendere negoziati. #Trump : deve fare un accordo, #Putin è pronto - #Ucraina #Russia - facebook.com facebook

Travaglio: “Di fronte all’emergenza energetica torniamo a comprare gas dalla Russia. Ma cosa teniamo a fare sanzioni contro Putin, solo perché ha fatto la stessa cosa che stanno facendo Trump e Netanyahu” Il drammatico livellamento verso il basso lo com x.com