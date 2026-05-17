Al Teatro Marrucino debutta Elisabetta da Messina per la regia di Enrico Stinchelli

Un grande appuntamento con la lirica contemporanea si appresta a fare il suo debutto assoluto in Abruzzo. Giovedì 21 maggio, alle ore 21, il teatro Marrucino di Chieti ospiterà la prima esecuzione assoluta di "Elisabetta da Messina", opera lirica in un atto composta dal Maestro David Boldrini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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