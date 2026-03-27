A Lecce, presso il teatro Koreja, è stato presentato lo spettacolo “Lo sciopero delle bambine”, diretto da Enrico Messina. Lo spettacolo narra il primo sciopero minorile della storia europea, avvenuto nel giugno del 1902 a Milano, quando un corteo di bambine attraversò il centro della città. La rappresentazione ripercorre quell’episodio storico, coinvolgendo il pubblico con una narrazione che si concentra sull’evento.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male LECCE - A Koreja va in scena “Lo sciopero delle bambine”, spettacolo con la regia di Enrico Messina che racconta il primo sciopero minorile della storia d’Europa Nel giugno del 1902 il centro di Milano fu attraversato da un corteo di bambine. Cantavano l’inno dei lavoratori e marciavano verso la Camera del Lavoro. Erano le cosiddette “piscinine”, che in dialetto milanese vuol dire semplicemente le “piccoline”: ragazze, anzi bambine, che lavoravano come apprendiste presso le sarte e sartine della città. La più piccola aveva solo sei anni e la più... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “Lo sciopero delle bambine”: in scena lo spettacolo con la regia di Enrico Messina

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