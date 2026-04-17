I Solisti aquilani in concerto al teatro Marrucino di Chieti

Domenica 19 aprile alle 18, il teatro Marrucino di Chieti ospita un concerto dei Solisti Aquilani, che prosegue la stagione concertistica 2026. La formazione musicale è riconosciuta a livello nazionale e internazionale per le sue esecuzioni di musica da camera. L’evento si svolge nel contesto di una programmazione che propone vari appuntamenti dedicati alla musica classica e da camera.

Domenica 19 aprile, alle ore 18, il teatro Marrucino di Chieti prosegue la Stagione Concertistica 2026 con I Solisti Aquilani: un appuntamento di grande prestigio con una delle realtà musicali più autorevoli del panorama cameristico italiano e internazionale.L’evento rappresenta un viaggio.🔗 Leggi su Chietitoday.it G. B. Degli Antonii Ricercata II / Luigi Chiarizia, violoncello piccolo a 5 corde Notizie correlate Teatro amatoriale al Marrucino di Chieti: in scena lo spettacolo "Il padrone"Teatro amatoriale, venerdì 17 aprile, al teatro Marrucino di Chieti, dove la compagnia Teatro Nuovo di Valmontone porta in scena lo spettacolo “Il... "Non sono un gigolò": si ride con il teatro dialettale al Marrucino di ChietiSul palco saliranno Gianfranco Santorelli (nel ruolo di Michele Gigolo), Luigi Scafuro (Avv. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: I Solisti Aquilani al Teatro Marrucino: un viaggio nella musica del Novecento europeo; Eventi Abruzzo weekend 17-19 aprile 2026. I Solisti Aquilani con Mario Brunello all’Auditorium del Parco e poi in tournée a Treviso e BresciaSarà Mario Brunello, uno dei più autorevoli violoncellisti del panorama internazionale, il protagonista del prossimo Musica per la città ... laquilablog.it Solisti Aquilani con Brunello, tre concerti tra L'Aquila, Treviso e BresciaPrende il via domani, martedì 14 aprile, all'Auditorium del Parco la tre giorni dei Solisti Aquilani con Mario Brunello, tra i più noti violoncellisti a livello internazionale. (ANSA) ... ansa.it Rassegna di Teatro amatoriale al Marrucino di Chieti, in scena lo spettacolo tragicomico "Il padrone" #abruzzo #abruzzospeciale facebook