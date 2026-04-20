Al-Wasl – Al Nassr 0-4 | resoconto risultato e gol mentre Ronaldo fa un altro passo verso quota 1000 gol

Nella partita tra Al-Wasl e Al Nassr, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 4-0, segnando anche un gol di Cristiano Ronaldo. Questa vittoria si inserisce nelle partite recenti del campionato e rappresenta un altro passo del calciatore portoghese verso il traguardo dei 1000 gol in carriera. Le voci su eventuali sviluppi dopo questa partita continuano a circolare nel mondo del calcio.

2026-04-19 18:17:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Al Nassr ha prodotto una prestazione dominante assicurandosi una comoda vittoria per 4-0 sull’Al Wasl, con Cristiano Ronaldo che ha dato il tono prima che uno spietato incantesimo del primo tempo risolvesse effettivamente la gara. Gli ospiti hanno preso presto il controllo e raramente si sono guardati indietro. Ronaldo ha aperto le marcature dopo 11 minuti, concludendo da distanza ravvicinata dopo essere stato individuato all’interno dell’area. Da lì, Al Nassr ha rafforzato la presa. Joao Felix è stato centrale in gran parte del loro gioco offensivo e la sua azione sui calci piazzati si è rivelata particolarmente efficace.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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