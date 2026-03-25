Sabato 4 aprile alle 17:30 si terrà l’inaugurazione del Museo dell’Eros a Bagheria, unico nel suo genere in Italia. La mostra presenta 120 opere create da 42 artisti provenienti da diverse nazionalità, tra cui messicani, francesi, svizzeri e britannici. L’esposizione si svolge presso un edificio storico della città e resterà aperta al pubblico in via continua.

Sabato 4 aprile, alle ore 17,30, a Bagheria sarà inaugurato il Museo dell’Eros, l’unico in Italia. L’esposizione museale consta di 120 opere di 42 artisti italiani e stranieri (messicani, francesi, di Zurigo e Londra). Dipinti, disegni, collages, libri oggetto, fotografie, sculture, installazioni tutti a soggetto erotico, facenti parte della collezione permanente del museo, offrono un ampio panorama di un immaginario sensuale, sprigionato dal desiderio e dalla joie de vivre, che gli artisti in queste loro varie e diverse creazioni hanno voluto esprimere in piena libertà e senza censura alcuna. Se gli artisti per prima hanno capito che al di... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - A Bagheria inaugura il Museo dell’Eros: in mostra 120 opere di 42 artisti

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