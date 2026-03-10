È in vigore una nuova legge che modifica le regole sulle recensioni online, coinvolgendo principalmente le piccole e medie imprese. La normativa vieta la vendita di recensioni al fine di tutelare l’autenticità dei giudizi pubblicati. I ristoratori esprimono preoccupazione, temendo che siano i portali a decidere cosa può essere scritto e cosa no.

Nuove regole nel mondo delle recensioni online. E tra i vincoli posti dalla legge sulle Pmi in materia di fake review si scopre che viene imposto uno stop alla vendita di recensioni, al fine di migliorare la propria posizione e immagine. Le nuove norme intervengono in ambito turistico, tant’è che si è subito spesa la ministra al Turismo, Daniela Santanchè, sugli effetti positivi che le novità introdotte potranno avere. Ristoranti, alberghi e strutture turistiche in generale, da tempo, segnalano di essere vittime di recensioni tese a demolirne l’immagine, ma sulla cui veridicità e legittimità ci sarebbe molto da dire. La nuova norma vuole andare a colpire le zone grigie e lo fa seguendo alcuni capisaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Recensioni, si cambia. Scatta la nuova legge . I timori dei ristoratori: "Decideranno i portali"

