Agroalimentare il vegan conquista l’Italia | a Tuttofood un’azienda su tre arriva dal Sud

In Italia, il settore agroalimentare sta vivendo un aumento della presenza di prodotti vegan, che stanno diventando parte integrante di molti segmenti del comparto. Durante la fiera Tuttofood, è stato evidenziato che circa un’azienda su tre proviene dal Sud e che questo trend coinvolge imprese di lunga data, filiere produttive principali e territori distribuiti lungo tutta la penisola. La crescita del settore vegan si manifesta quindi come un fenomeno diffuso e radicato in diverse aree del Paese.

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Il Vegan cresce in Italia, diventando sempre di più “parte integrante dell’agroalimentare italiano, e attraversa imprese storiche, filiere produttive centrali e territori distribuiti lungo tutta la penisola”. È quanto emerge dall’ analisi realizzata dall’Osservatorio Veganok sulle 71 aziende e brand presenti alla fiera milanese Tuttofood 2026. L’indagine ha ricostruito la distribuzione geografica, l’anzianità aziendale, le categorie merceologiche, la presenza nei padiglioni fieristici e la continuità del rapporto con la certificazione. Tra le realtà analizzate sono rappresentate 15 regioni italiane e 21 macro-categorie merceologiche. . 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento TuttoFood, il mondo dell’agroalimentare in Fiera MilanoDall’11 al 14 maggio edizione sold out con oltre 5mila espositori dell’evento globale dedicato al cibo e alla cucina. Agroalimentare, Pecorino Romano a Tuttofood: "Filiera solida in mercato internazionale"Degustazioni, incontri business e momenti di valorizzazione culturale dedicati a uno dei simboli più riconoscibili dell’agroalimentare italiano: il... Tuttofood: il Vegan è ormai parte integrante dell’agroalimentare italianoL'Osservatorio VEGANOK analizza 71 aziende a Tuttofood 2026, evidenziando il radicamento dell'offerta vegana nell'agroalimentare italiano, con un ecosistema maturo e storico. maremmanews.it Il cibo vegano conquista gli italiani, anche in versione delivery. Genova in vettaIn cibo italiano conquista sempre più italiani, anche in versione delivery. In occasione del Veganuary, un movimento globale che invita i consumatori a sperimentare un’alimentazione completamente ... blitzquotidiano.it