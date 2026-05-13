Agroalimentare Pecorino Romano a Tuttofood | Filiera solida in mercato internazionale

Durante l'edizione di Tuttofood a Milano, il Pecorino Romano DOP ha attirato l'attenzione con degustazioni, incontri di business e eventi culturali dedicati. La presenza del prodotto ha evidenziato la solidità della filiera nel mercato internazionale, confermando il ruolo di uno dei simboli più riconoscibili dell’agroalimentare italiano. La manifestazione ha messo in luce l'importanza del settore nel panorama globale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Degustazioni, incontri business e momenti di valorizzazione culturale dedicati a uno dei simboli più riconoscibili dell’agroalimentare italiano: il Pecorino Romano DOP si conferma tra i protagonisti assoluti di Tuttofood, a Milano. Nel padiglione 1 un flusso continuo di visitatori attraversa durante l’intera giornata lo spazio espositivo, tra operatori internazionali, buyer e un pubblico sempre più giovane e curioso, attratto dalla storia e dall’identità del prodotto. Lo stand è un vero punto di incontro tra tradizione e contemporaneità: da un lato la narrazione della lunga storia del Pecorino Romano DOP, dall’altro l’interpretazione gastronomica dello chef Matteo Barbarossa, che ha proposto piatti d’autore capaci di raccontare il formaggio in chiave moderna e creativa.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agroalimentare, Pecorino Romano a Tuttofood: "Filiera solida in mercato internazionale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Filiera, cultura e mercato dell'olio: assegnata per la prima volta a Unipa prestigiosa borsa di ricerca internazionalePer la prima volta, l’Università di Palermo conquista uno dei finanziamenti europei alla ricerca più ambiti e competitivi a livello internazionale:... TuttoFood, il mondo dell’agroalimentare in Fiera MilanoDall’11 al 14 maggio edizione sold out con oltre 5mila espositori dell’evento globale dedicato al cibo e alla cucina. Temi più discussi: Tuttofood, il Pecorino romano Dop tra i protagonisti assoluti; Pecorino Romano, il Consorzio investe sui giovani; Pecorino Romano in vetrina a Milano: Quasi 1,4 milioni di forme prodotte, una filiera che dà lavoro a 25mila addetti - L'Unione Sarda.it; Il Pecorino Romano a Tuttofood forte di 1,4 milioni di forme prodotte. PAULIN S.A.S. DI GIORGIO CATTARUZZA E C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Pecorino Romano in vetrina a Milano: «Quasi 1,4 milioni di forme prodotte, una filiera che dà lavoro a 25mila addetti»Successo per il Consorzio alla fiera internazionale Tuttofood. Maoddi: «Il nostro formaggio prodotto autentico in grado di resistere alle incertezze del mercato» ... unionesarda.it Ricambio generazionale: tre borse di studio del Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano per formare i manager del futuroRicambio generazionale: tre borse di studio del Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano per formare i manager del futuro - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it