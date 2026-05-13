Agroalimentare Pecorino Romano a Tuttofood | Filiera solida in mercato internazionale
Durante l'edizione di Tuttofood a Milano, il Pecorino Romano DOP ha attirato l'attenzione con degustazioni, incontri di business e eventi culturali dedicati. La presenza del prodotto ha evidenziato la solidità della filiera nel mercato internazionale, confermando il ruolo di uno dei simboli più riconoscibili dell’agroalimentare italiano. La manifestazione ha messo in luce l'importanza del settore nel panorama globale.
Degustazioni, incontri business e momenti di valorizzazione culturale dedicati a uno dei simboli più riconoscibili dell’agroalimentare italiano: il Pecorino Romano DOP si conferma tra i protagonisti assoluti di Tuttofood, a Milano. Nel padiglione 1 un flusso continuo di visitatori attraversa durante l’intera giornata lo spazio espositivo, tra operatori internazionali, buyer e un pubblico sempre più giovane e curioso, attratto dalla storia e dall’identità del prodotto. Lo stand è un vero punto di incontro tra tradizione e contemporaneità: da un lato la narrazione della lunga storia del Pecorino Romano DOP, dall’altro l’interpretazione gastronomica dello chef Matteo Barbarossa, che ha proposto piatti d’autore capaci di raccontare il formaggio in chiave moderna e creativa.🔗 Leggi su Lapresse.it
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