TuttoFood il mondo dell’agroalimentare in Fiera Milano

Dal 11 al 14 maggio, Fiera Milano ospiterà TuttoFood 2026, manifestazione dedicata al settore agroalimentare. L’evento riunirà aziende, operatori e professionisti provenienti da diversi paesi, offrendo uno spazio per incontri d’affari, presentazioni di prodotti e approfondimenti sul settore. L’esposizione si svolgerà nel polo espositivo della fiera, coinvolgendo le principali realtà italiane e internazionali del comparto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dall’11 al 14 maggio edizione sold out con oltre 5mila espositori dell’evento globale dedicato al cibo e alla cucina. Attesi 4mila top buyer e oltre 100mila visitatori professionali da 80 Paesi. Le eccellenze del Made in Italy in primo piano. Inaugurazione con il ministro Lollobrigida L’agroalimentare italiano e di tutto il mondo va in scena fra business, economia e cultura a TuttoFood 2026 che va in scena dall’11 al 14 maggio nel polo espositivo di Fiera Milano. Edizione in crescita, sold out con oltre 5mila espositori, 4mila top buyer e oltre 100mila visitatori attesi da 80 Paesi fra prodotti, tendenze, novità, masterclass, dimostrazioni, contest con oltre 250 appuntamenti nei quattro giorni della manifestazione organizzata da Fiere di Parma con una visione strategica che guarda ai temi più importanti per il food & beverage mondiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - TuttoFood, il mondo dell’agroalimentare in Fiera Milano La settimana di EFA News Notizie correlate Cucina italiana e cucine del mondo a TuttoFood MilanoDall’11 al 14 maggio 2026 torna TuttoFood Milano nel quartiere di Fiera a Rho, con 10 padiglioni e 85mila metri quadrati netti sold out che... Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze“I dati dell’export agroalimentare sono eccezionali, arriviamo a 72,4 miliardi, una cifra record mai stata raggiunta prima ma che cresce anche grazie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: TuttoFood apre le porte: dall’11 maggio il mondo dell’agroalimentare si incontra a Milano; TuttoFood 2026: guida completa alla fiera e ai principali appuntamenti; Tuttofood 2026, tra le prime fiere di settore al mondo; TUTTOFOOD 2026: CUCINA ITALIANA E CUCINE DI TUTTO IL MONDO. TuttoFood, il mondo dell’agroalimentare in Fiera MilanoDall’11 al 14 maggio edizione sold out con oltre 5mila espositori dell’evento globale dedicato al cibo e alla cucina. Attesi 4mila top buyer e oltre 100mila visitatori professionali da 80 Paesi. Le ec ... ilgiornale.it TuttoFood 2026: la fiera dell'agroalimentare torna a Milano dall'11 maggio(Teleborsa) - Dall'11 al 14 maggio torna TuttoFood 2026, con un programma ricchissimo di circa 250 eventi dedicati alla filiera agroalimentare italiana e internazionale. Quattro giornate che metterann ... finanza.repubblica.it Per quattro giorni, Rho Fiera Milano diventerà il cuore globale del food & beverage, tra nuove tendenze, innovazione, sostenibilità e migliaia di prodotti da scoprire! facebook