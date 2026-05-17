Agrigento riscopre i suoi cortili storici | il Comune avvia il censimento e acquisisce il Tornabene II

Non si tratta di un intervento urbanistico legato a un solo luogo, ma un’operazione che punta a recuperare memoria, identità e vari pezzi di storia della città. Il Comune di Agrigento ha avviato ufficialmente il percorso per il censimento e il successivo accorpamento al demanio stradale comunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Parte la 'conta' dei pavoni a Punta Marina: il Comune avvia il censimento della coloniaQuanti sono davvero i pavoni che da anni popolano l’abitato di Punta Marina? Per rispondere a questa domanda, il Comune di Ravenna ha ufficialmente...

Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettivitàturistica: nasce il piano strategico per lo sviluppo dell’offerta ricettiva del borgo, che definisce le linee di indirizzo per la mappatura completa...