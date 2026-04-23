Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettività
A Montalbano Elicona è stato avviato il primo censimento ufficiale delle strutture ricettive presenti nel borgo. L’obiettivo è creare un piano strategico che mappi tutte le strutture e le potenzialità di accoglienza del territorio. La rilevazione riguarderà le diverse tipologie di alloggi e servizi offerti, fornendo un quadro dettagliato dell’offerta turistica locale. La raccolta dei dati influenzerà le future strategie di sviluppo della ricettività.
turistica: nasce il piano strategico per lo sviluppo dell’offerta ricettiva del borgo, che definisce le linee di indirizzo per la mappatura completa delle strutture e delle potenzialità di ospitalità presenti sul territorio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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