Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettività

A Montalbano Elicona è stato avviato il primo censimento ufficiale delle strutture ricettive presenti nel borgo. L’obiettivo è creare un piano strategico che mappi tutte le strutture e le potenzialità di accoglienza del territorio. La rilevazione riguarderà le diverse tipologie di alloggi e servizi offerti, fornendo un quadro dettagliato dell’offerta turistica locale. La raccolta dei dati influenzerà le future strategie di sviluppo della ricettività.