Agricoltura 3 miliardi per l’energia | il piano contro il caro gasolio

Il governo ha stanziato tre miliardi di euro destinati al settore agricolo per sostenere la produzione di energia e contrastare il rincaro del gasolio. La misura mira a favorire le aziende agricole nella realizzazione di impianti per l’autoproduzione di energia, evitando l’uso di terreni aggiuntivi. Restano ancora da chiarire le modalità di distribuzione delle risorse e i criteri per il calcolo dei risparmi che le imprese potranno ottenere nel corso dei prossimi vent’anni.

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