Agricoltura 3 miliardi per l’energia | il piano contro il caro gasolio
Il governo ha stanziato tre miliardi di euro destinati al settore agricolo per sostenere la produzione di energia e contrastare il rincaro del gasolio. La misura mira a favorire le aziende agricole nella realizzazione di impianti per l’autoproduzione di energia, evitando l’uso di terreni aggiuntivi. Restano ancora da chiarire le modalità di distribuzione delle risorse e i criteri per il calcolo dei risparmi che le imprese potranno ottenere nel corso dei prossimi vent’anni.
?? Punti chiave Come faranno le aziende a produrre energia senza usare nuovi terreni? Quanto risparmieranno concretamente le imprese agricole nei prossimi vent'anni? Perché l'Italia può vantare un vantaggio rispetto agli altri paesi europei? Chi pagherà la quota rimanente del fabbisogno energetico non coperto??? In Breve Un miliardo di euro prelevato dal bilancio statale per mitigare la crisi energetica. Risparmio stimato di undici miliardi di euro nell'arco di venti anni. Copertur . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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