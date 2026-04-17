Smart working contro la crisi energetica il piano Ue contro il caro energia per tagliare i consumi

L'Unione Europea ha presentato un piano per affrontare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente, puntando sulla riduzione dei consumi. Tra le misure previste, c’è anche l’incoraggiamento allo smart working, con l’obiettivo di contenere il consumo di energia negli edifici e negli spostamenti. La strategia mira a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia e a ridurre la dipendenza da fonti esterne.

La Commissione Ue presenta il piano Accelerate EU contro la crisi energetica legata al Medio Oriente. Tra le misure un ritorno dello smart working, agevolazioni per i trasporti pubblici, oltre a incentivi per le fonti rinnovabili e aiuti alle famiglie, come nuovi voucher o sgravi fiscali. Crisi energetica, la risposta dell’Ue Il ritorno dello smart working in risposta al contesto internazionale sempre più instabile. Il 22 aprile la Commissione Ue si prepara a presentare il piano “Accelerate EU”, un pacchetto di misure pensato per contenere gli effetti della nuova crisi energetica legata alle tensioni in Medio Oriente. Il piano europeo si inserisce in questo scenario, a distanza di pochi anni dallo shock energetico causato dalla guerra in Ucraina, con l’obiettivo di ridurre i consumi e rafforzare la resilienza economica degli Stati membri.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Smart working contro la crisi energetica, il piano Ue contro il caro energia per tagliare i consumi Notizie correlate Leggi anche: Il piano Ue contro la crisi energetica: dallo smart working ai bonus per trasporti e consumi Crisi energetica, il piano della Ue per ridurre i consumi: abbassare i limiti di velocità e smart workingC'è la firma di Dan Jørgensen, commissario europeo all'Energia, sul monito lanciato dall'Ue a proposito della crisi energetica causata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crisi energetica: il destino dello smart working è giocare in difesa?; Smart working, un’occasione per risparmiare e innovare; Più smart working per risparmiare energia; Sicurezza sul lavoro e smart working: normativa e gestione dei rischi. Smart-working obbligatorio, trasporti gratis e voucher bollette: il piano dell'Europa contro la crisi energeticaL'Europa si prepara a una nuova stretta sui consumi per fare fronte alla gravissima crisi energetica scatenata dal conflitto in Medio Oriente. La Commissione Europea ha delineato le ... ilgazzettino.it Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energiaLa Commissione europea prepara il piano Accelerate Eu, da presentare il 22 aprile, con delle proposte per contrastare il caro energia, ma una bozza del ... fanpage.it Obbligo smart working e trasporti gratis: piano Ue anti crisi energetica facebook Smart working, sconti sui mezzi pubblici e tagli al riscaldamento: il piano dell’Ue per ridurre le bollette. Ecco cosa prevede x.com