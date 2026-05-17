Aggressioni in centro è allarme a Foggia | La violenza compromette vivibilità ed economia della città

A Foggia si registrano recenti episodi di violenza che hanno coinvolto cittadini e attività commerciali nel centro cittadino. L’ultimo caso è quello di un ragazzo di 17 anni che è stato aggredito in Piazza Mercato, suscitando grande preoccupazione tra residenti e commercianti. Questo episodio si aggiunge a una serie di aggressioni che stanno creando tensione e sensazioni di insicurezza nella zona centrale della città. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni di disagio da parte di diverse categorie di cittadini.

“L’ultimo grave episodio avvenuto nel cuore di Foggia, con il pestaggio di un ragazzo di appena 17 anni in Piazza Mercato, rappresenta l’ennesimo segnale di un clima di violenza e insicurezza che sta generando crescente preoccupazione tra cittadini, famiglie e attività economiche”. È quanto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Sicurezza, le baby gang terrorizzano Foggia

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