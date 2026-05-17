Aggressione al pronto soccorso dell' ospedale di Rivoli | esagitato scaraventa per terra una paziente e poi prende a calci un operatore sanitario arrestato

Lo scorso 28 aprile, nel pronto soccorso di un ospedale di Rivoli, un uomo di 69 anni ha aggredito una paziente, scaraventandola a terra, e ha colpito con calci un operatore sanitario presente. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente arrestato l’uomo con l’accusa di lesioni. La vicenda si è svolta all’interno di un contesto di tensione, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sul motivo dell’aggressione o sulle condizioni delle persone coinvolte.

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