Aggressione al pronto soccorso dell' ospedale di Rivoli | esagitato scaraventa per terra una paziente e poi prende a calci un operatore sanitario arrestato

Da torinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 28 aprile, nel pronto soccorso di un ospedale di Rivoli, un uomo di 69 anni ha aggredito una paziente, scaraventandola a terra, e ha colpito con calci un operatore sanitario presente. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente arrestato l’uomo con l’accusa di lesioni. La vicenda si è svolta all’interno di un contesto di tensione, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sul motivo dell’aggressione o sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Lo scorso martedì 28 aprile 2026 gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Rivoli hanno arrestato un italiano di 69 anni per lesioni nei confronti di un operatore sociosanitario del pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Inizialmente erano intervenuti in un esercizio commerciale in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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