Como la prende a calci e tenta di rubarle la borsa nel parcheggio dell’ospedale Poi aggredisce una guardia al pronto soccorso | arrestato

Venerdì a Como un uomo di 21 anni, di origini guineane, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dalla polizia. L’uomo ha preso a calci una donna nel parcheggio dell’ospedale e ha tentato di rubarle la borsa. Successivamente, ha aggredito una guardia al pronto soccorso. L’arresto è stato eseguito per lesioni a pubblico ufficiale.

Como, 28 febbraio 2026 – Un 21enne della Guinea, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato venerdì dalla polizia di Stato di Como per lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, che si trovava all'ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, avrebbe tentato di rubare la borsa a una donna che si trovava nel parcheggio della struttura, prendendola a calci quando quest'ultima ha provato a difendersi. I medici lo svegliano presto per dimetterlo, lui minaccia di accoltellarli: ventenne denunciato Il 21enne si è poi diretto nel pronto soccorso dove ha attaccato verbalmente il personale in servizio. La sicurezza del posto ha bloccato l'uomo, che in risposta ha preso a calci e pugni la guardia giurata intervenuta.