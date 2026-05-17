Aggredito in strada da un gruppo di giovani | ambulante finisce in ospedale con un trauma cranico

Da agrigentonotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato a Licata, dove un uomo di circa cinquant’anni, impegnato nella vendita ambulante, è stato aggredito da un gruppo di giovani. La rissa si è sviluppata in strada e si è conclusa con l’uomo trasportato in ospedale a causa di un trauma cranico. I dettagli sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un diverbio scoppiato in strada si è trasformato in un violento pestaggio ai danni di un venditore ambulante cinquantenne a Licata. L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale con diversi traumi dopo essere stato colpito da un gruppo di giovani.L’episodio si è verificato nei pressi di corso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I was forced to marry CEO uncle, but he love me for 8y and doted on me!

Video I was forced to marry CEO uncle, but he love me for 8y and doted on me!

Sullo stesso argomento

Aggredito in strada: in ospedale con trauma cranico e lesioni alle gambePISA – Aggressione all’alba nelle strade di Pisa, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, è stato preso di mira da uno o più malviventi.

Cade da cavallo e picchia la testa: ragazza di 18 anni portata in ospedale con un trauma cranicoPaura, nel pomeriggio di martedì 12 maggio, per una caduta da cavallo a Milano, nella zona degli ippodromi di San Siro.

aggredito in strada daGenova, studente di 16 anni aggredito in strada da un rapinatore mentre va a scuolaGenova – Un’altra aggressione in città. Stavolta di mattina – non erano ancora le otto -, stavolta ai danni di un minorenne: un ragazzo di sedici anni che, zaino in spalla, era uscito da casa e si sta ... ilsecoloxix.it

aggredito in strada daPagani, aggredito e rapinato in strada: arrestati due uominiDue uomini di 32 e 34 anni sono stati arrestati a Pagani con le accuse di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. L’operazione è ... zon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web