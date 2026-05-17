Aggredito in strada da un gruppo di giovani | ambulante finisce in ospedale con un trauma cranico
Un episodio di violenza si è verificato a Licata, dove un uomo di circa cinquant’anni, impegnato nella vendita ambulante, è stato aggredito da un gruppo di giovani. La rissa si è sviluppata in strada e si è conclusa con l’uomo trasportato in ospedale a causa di un trauma cranico. I dettagli sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.
Un diverbio scoppiato in strada si è trasformato in un violento pestaggio ai danni di un venditore ambulante cinquantenne a Licata. L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale con diversi traumi dopo essere stato colpito da un gruppo di giovani.L’episodio si è verificato nei pressi di corso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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