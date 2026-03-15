Aggredito in strada | in ospedale con trauma cranico e lesioni alle gambe

Nella prima mattina a Pisa, un uomo di 36 anni di nazionalità albanese è stato aggredito per strada da uno o più aggressori. L’uomo è stato portato in ospedale con trauma cranico e lesioni alle gambe. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione. Non ci sono al momento ulteriori dettagli sull’accaduto.

PISA – Aggressione all’alba nelle strade di Pisa, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, è stato preso di mira da uno o più malviventi. L’allarme è scattato intorno alle 5,30 del mattino, quando i sanitari del 118 sono intervenuti d’urgenza per soccorrere il ferito, rinvenuto in condizioni serie dopo quello che appare come un vero e proprio agguato. Secondo le prime ricostruzioni e stando ai segni riportati sul corpo, l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con un oggetto contundente, molto probabilmente una mazza da baseball. Il bilancio clinico è pesante: l’uomo è risultato policontuso, con un preoccupante trauma cranico e gravi lesioni alle gambe, compatibili con colpi sferrati con estrema violenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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