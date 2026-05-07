Il fine settimana sarà ricco di appuntamenti per la comunità religiosa, con diverse iniziative in programma. Sabato mattina si terrà il pellegrinaggio alla Madonna de Pitié, un evento che coinvolgerà i fedeli della zona. Inoltre, si approfondirà la storia dei martiri associati al nome di Agostino durante incontri e celebrazioni religiose, che continueranno nel corso dei giorni successivi.

? Cosa scoprirai Dove si svolgerà il pellegrinaggio alla Madonna de Pitié sabato mattina?. Chi sono i veri martiri legati al nome di Agostino?. Come influenzeranno le conferme domenicali la vita delle parrocchie locali?. Perché la gestione delle crisi richiede mediazione secondo il Papa?.? In Breve Venerdì 8 maggio riunione Consiglio diocesano per gli affari economici alle ore 15.00.. Sabato 9 maggio pellegrinaggio a Saint-Pierre ore 6.00 e incontro estate ragazzi ore 10.00.. Domenica 10 maggio conferme ad Antey-Saint-André, Cattedrale e Gressoney-Saint-Jean.. Studi su Flavio, Augusto e Agostino per l'identità del martire di Nicomedia.. Il vescovo ha programmato una serie di udienze e celebrazioni liturgiche per giovedì 7 maggio, tra impegni nel Vescovado e un incontro pastorale a Porossan e Sant’Orso alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agenda del Vescovo: un fine settimana intenso tra fede e comunità

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