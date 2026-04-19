Affari Tuoi Stefano De Martino si gioca subito Martina Miliddi Ma la partita sfiora il disastro

Durante una puntata di Affari Tuoi, il presentatore ha affrontato subito una sfida con una concorrente, Martina Miliddi. La trasmissione si è svolta in modo movimentato, con momenti di tensione che hanno coinvolto anche il pubblico a casa. La partita ha suscitato attenzione e ha portato a un finale che si è avvicinato a situazioni di potenziale disastro, mantenendo alta la suspense fino alla conclusione.

Sembrava un sabato sera tranquillo e, invece, Affari Tuoi ci ha riservato una di quelle puntate che ti tengono incollata allo schermo fino all’ultimo secondo. Protagonista Lisa, arrivata da Staranzano, in provincia di Gorizia, per rappresentare il Friuli Venezia Giulia. Di lavoro fa la comunicatrice – e si vede, perché in studio sa come stare – e al suo fianco ha portato la mamma Valeria, 46 anni, che di mestiere accompagna i bambini a scuola sugli scuola bus. Due donne concrete, con i piedi per terra. Caratteristiche che, in questa partita, si sono rivelate fondamentali. Affari Tuoi, Martina Miliddi apre le danze. Il jackpot di Gennarino vale stasera 3mila euro, da conquistare nei primi tre tiri.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino si gioca subito Martina Miliddi. Ma la partita sfiora il disastro Notizie correlate “Basta”. Affari tuoi, Stefano De Martino vede Martina Miliddi e non si trattieneAffari tuoi torna a infiammare la prima serata di Rai 1 con una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e momenti di puro divertimento. Affari Tuoi, Martina Miliddi non si vede e Stefano De Martino fa finta di nienteSerata amara per Francesco, concorrente del Friuli Venezia Giulia protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 gennaio 2026, ma la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 12/04/2026 - Video; Affari Tuoi, Stefano De Martino fallisce: Partita difficile. Poi la svolta inaspettata; Affari Tuoi stasera su Rai 1 con Jovanotti, Morandi e due pacchiste speciali. Affari Tuoi, Stefano De Martino in confusione: cosa è successo nella puntata del 15 aprile 2026?Caos nella puntata del 15 aprile di Affari Tuoi . Il conduttore Stefano De Martino è andato in confusione, ecco che cosa è successo. Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera, ... notizie.it Affari Tuoi, quando finisce e il futuro di Martina Miliddi: la scelta di Stefano De MartinoStefano De Martino e la Rai prendono nuove decisioni su Affari tuoi. Scopriamo quando finisce lo show e il futuro di Martina Miliddi ... libero.it Un caschetto sempre impeccabile, sera dopo sera, sul palco di Affari Tuoi. Martina Miliddi continua a sfoggiare il suo iconico bob liscio e preciso, ma dietro quell’effetto così pulito si nasconde un dettaglio poco visibile Un accorgimento quasi invisibile, ma deci facebook