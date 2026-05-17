Secondo quanto riportato da Fightful Select, Paul Wight, noto anche come Big Show, avrebbe firmato un nuovo accordo con la All Elite Wrestling (AEW). La notizia arriva a poche settimane dall’indiscrezione di un possibile rinnovo, senza ulteriori dettagli sui termini del contratto o sulla durata. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma la notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati di wrestling, considerando la lunga carriera del wrestler.

Stando a quanto riferito da Fightful Select, Paul Wight avrebbe firmato un nuovo contratto con la AEW. Il precedente accordo dell’ex WWE World Heavyweight Champion con la federazione di Tony Khan sarebbe stato in scadenza nei primi mesi di quest’anno, ma fonti vicine alla testata sostengono che il veterano abbia raggiunto un’intesa per restare. La durata esatta del nuovo contratto non è ancora trapelata, ma a Fightful risulta che Paul Wight sia ormai legato saldamente alla compagnia. Il ruolo dietro le quinte e l’ultimo match nel 2024. In passato lo stesso Paul Wight aveva manifestato la volontà di chiudere la propria carriera nella AEW, dove attualmente ricopre un ruolo dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Big Show/Paul Wight verso il rinnovo

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Paul Wight vs 3 Wrestlers: Who wins

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