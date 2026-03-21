CMLL | Hechicero batte Claudio Castagnoli e conquista il titolo in uno show con tanta AEW

Nella serata di venerdì all’Arena Mexico, Hechicero ha battuto Claudio Castagnoli durante uno show che ha visto anche la partecipazione di numerosi atleti legati alla AEW. Con questa vittoria, Hechicero si è aggiudicato il titolo CMLL World Heavyweight Champion, portando a termine il match con un risultato che ha sorpreso gli spettatori presenti.

Hechicero ha sconfitto Claudio Castagnoli nella notte di venerdì all’ Arena Mexico, diventando il nuovo CMLL World Heavyweight Champion. Il cambio di titolo è avvenuto nell’evento principale di Homenaje a Dos Leyendas, davanti a circa 16.000 spettatori. Hechicero conquista il titolo CMLL per la seconda volta in carriera. Il match tra Hechicero e Claudio Castagnoli ha regalato un finale ricco di colpi di scena. Secondo quanto riportato da F4WOnline, Castagnoli ha piazzato la sua Neutralizer, ma Hechicero è riuscito a liberarsi prima del conteggio decisivo. Lo svizzero ha poi tentato un colpo basso, ma Hechicero ha schivato la scorrettezza trasformandola in uno slam con headscissors. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - CMLL: Hechicero batte Claudio Castagnoli e conquista il titolo in uno show con tanta AEW Articoli correlati AEW: La star della CMLL risponde alla sfida aperta di Claudio Castagnoli della AEW per lo show all’Arena MexicoSi può tranquillamente dire che Claudio Castagnoli fosse di buon umore dopo aver difeso con successo il CMLL World Heavyweight Championship contro... AEW: Una star della CMLL risponde alla sfida aperta di Claudio Castagnoli per lo show all’Arena MexicoSi può tranquillamente dire che Claudio Castagnoli fosse di buon umore dopo aver difeso con successo il CMLL World Heavyweight Championship contro...