La campionessa femminile della AEW ha annunciato di aver rinnovato il suo contratto per altri cinque anni. La wrestler rimarrà quindi in federazione, consolidando la sua presenza nel roster della compagnia. La notizia arriva dopo un periodo di trattative e si aggiunge alla lista di atleti che hanno rinnovato i propri accordi recentemente. La wrestler continuerà a competere all’interno della AEW nelle prossime stagioni.

La AEW ha affrettato i tempi del rinnovo dato che la WWE era in agguato: il contratto sarebbe scaduto a maggio, aprendo di fatto la free agency per la campionessa Thekla rimane in AEW. La campionessa femminile della compagnia ha firmato in questi giorni un lauto rinnovo per almeno 5 anni. Secondo quanto riportano i colleghi americani, il suo contratto precedente (di un anno) sarebbe scaduto a maggio. Per questo motivo la compagnia ha ritenuto necessario chiudere al più presto un nuovo accordo. In particolare perché la WWE sarebbe stata molto interessata a lei nel momento in cui sarebbe diventata free agent nei prossimi mesi. WWE: Il Ladder match di Wrestlemania è stata una scelta dell’ultimo minuto? Mercedes Monè è ufficialmente “0 belts Monè”: persa anche l’ultima cintura in maniera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Thekla ha firmato un lauto rinnovo, accordo per 5 anni

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